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Atatürk Üniversitesinde internet gazeteciliği konuşuldu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.02.2020 10:04 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATATÖMER) kültürel etkinlikleri çerçevesinde, “İnternet Gazeteciliği ve Toplumsal Algı Oluşturmada Yeri” konulu konferans düzenlendi.Kültür Merkezi Mavi Salonda, Gazeteci-Yazar Hadi Özışık ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık’ın konuşmacı olarak yer aldıkları konferansa, Rektör Yardımcısı Prof.

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATATÖMER) kültürel etkinlikleri çerçevesinde, “İnternet Gazeteciliği ve Toplumsal Algı Oluşturmada Yeri” konulu konferans düzenlendi.
Kültür Merkezi Mavi Salonda, Gazeteci-Yazar Hadi Özışık ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık’ın konuşmacı olarak yer aldıkları konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, ATATÖMER Müdürü Prof. Dr. Bahadır Gücüyeter, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Konferansta öğrencilere seslenen Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşler, 80’li yılların karışık ortamında bir kamyonet kasasında Kars’tan Erzurum’a kaçarak geldiklerini ve burada eğitimlerine devam ettiklerini belirterek, Erzurum’un kendileri için çok önemli olduğundan bahsettiler.
Dinleyicilere internet gazeteciliği geçmişlerinden bahseden konuşmacılar, gazeteciliğin olumlu ve olumsuz yönlerini anlatarak, meslek hayatlarında karşılaştıkları ilginç olayları aktardılar.
İnternet gazeteciliğinin göründüğü kadar kolay olmadığını ve en zor günlerinde bile umutlarını hiç yitirmediklerini söyleyen Özışık kardeşler, internet gazeteciliğinin en önemli meslek ve en özgür alan olduğuna vurgu yaptılar.
Hadi Özışık: “Biz kardeşimle 2 kişi olarak başladığımız internet gazeteciliğine şu an 60 kişiyle devam ediyoruz. Kardeşim Süleyman Özışık, daha sonra ayrılarak kendi haber sitesini oluşturdu ve başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla internet gazeteciliği yapmak isteyen varsa, mutlak suretle 10 parmak klavye öğrenmesi gerekiyor. Bu işe istekli öğrenci arkadaşlar fotoğraf düzenleme programı öğrenmenin yanında sosyal medyaya da ağırlık vermeliler” ifadelerini kullandı.

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