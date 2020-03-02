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Atatürk Üniversitesinde Transplantasyon kongresi gerçekleşti

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Öğrenci Kulübü (ATATX) tarafında düzenlenen, “Bilimsel, Hukuki ve Dini Yönleriyle Transplantasyon” başlıklı öğrenci kongresi, 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.Kongrenin açılışına, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Öğrenci Kulübü (ATATX) tarafında düzenlenen, “Bilimsel, Hukuki ve Dini Yönleriyle Transplantasyon” başlıklı öğrenci kongresi, 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Kongrenin açılışına, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ve Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Gürkan Öztürk, Transplantasyon Kongre Başkanı Maide Ahsen Aydın başta olmak üzere, Tıp Fakültesinden 30’dan fazla öğretim üyesi ile Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Hukuk, Diş Hekimliği, İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri olmak üzere 460 katılımcı yer aldı.
Organ Bağışı İfadesi Yeterince Bilinmiyor
Kongreye konuşmacı olarak transplant alanında uzman cerrahlar olan Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Prof. Dr. Kâmil Yalçın Polat ve Prof. Dr. Bülent Aydınlı katılırken, kongrede; Türkiye’de organ nakillerinin çok büyük bir kısmının canlı vericili nakil şeklinde yapıldığı, oysa bu verimli Anadolu topraklarında her şeyini paylaşmaya alışmış Anadolu insanının kaybettiği hayatların, yeni hayatlar kurtarabileceğini hissettiği anda fıtratı olan paylaşma duygusunu burada da kullanacağının vurgusu yapıldı.
ATATX Kurucu Başkanı Yiğit Serdar Şimşek ise organ bağışı ifadesinin toplumumuzca yeterince bilinmediği ve böyle organizasyonların akıllarda yer eden ve insanların sormaya çekindiği sorulara bir cevap niteliği taşıdığını bahsetti.
Transplantasyon Kongre Başkanı Maide Ahsen Aydın ise Tıp eğitiminde beyin ölümü, organ nakil ve bağışı konularının erken dönemlerden itibaren yer almasının gerekliliğini vurguladı.
Toplantıda, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, organ bağışı ve naklinin İslam dinindeki yerinden “Bir canı kurtaran bütün insanların hayatını kurtarmış olur” (Maide Suresi 32.ayet) ayetini hatırlatarak bahsetti.
Tıp ve Hukuk Fakültelerinde ders veren öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ise organ naklinin hukuki yönlerini hakkında katılımcıları bilgilendirirken, kongrede aynı zamanda organ nakliyle değişen hayatlara da çeşitli söyleşilerle yer verildi.

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