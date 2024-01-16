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Atatürk’e hakaret eden şahıs tahliye edildi

16.01.2024 14:36 | Son Güncelleme:
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Gayrettepe’de cuma namazı sırasında Atatürk’e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk’e ve imama hakaret eden şahıs tahliye edildi. Tahliye kararının ardından sanık tarafı tekbirli kutlama yaptı.

Gayrettepe’de 10 Kasım 2023 tarihinde cuma namazı sırasında Atatürk’e dua edilmesine tepki gösteren, camiden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret eden A.B.’nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.B., A.B.’nin anne ve ablası ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, “Müvekkilim 65 gündür tutukludur. Olayla ilgili tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilim ’puşt’ kelimesini güvenilmez anlamında kullanmıştır. Müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederim” dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesini ve sanığın suç tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu farklı paylaşımlarla “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlediğini ve bu gerekçeyle cezalandırılmasını istedi.

“HERKES HAKKINI HELAL ETSİN”

Esasa ilişkin savunma yapan A.B., “Tahliyemi talep ediyorum. Türk milletinden kamu oyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Herkes hakkını helal etsin” dedi.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma 25 Nisan tarihine ertelendi.

Tahliye kararının ardından sanık tarafından tekbirli kutlama
Tutuklu sanık A.B.’yi desteklemek için duruşmaya gelen grup ise, tahliye kararının ardından tekbir getirerek kutlama yaptı.

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