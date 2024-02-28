YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ’Atatürk’e Vefa Valizi’ Adıyaman’dan yola çıktı

’Atatürk’e Vefa Valizi’ Adıyaman’dan yola çıktı

İHA İHA
28.02.2024 14:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Malazgirt İlkokulu’nun, ’Atatürk’e Vefa Valizi’ projesi kapsamında hazırladığı Atatürk tablosu valize konularak Ankara’ya gönderildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Ufuk Ege Anaokulu, çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için başlattıkları proje kapsamında hazırladıkları Atatürk’e Vefa Valizleri Türkiye’nin 81 ilindeki yaklaşık 270 okula gönderildi. Binlerce öğrenciyle buluşan yaklaşık 10 adet valizin bir tanesi Adıyaman Malazgirt İlkokuluna ulaştı.

İl il okullarda dolaşarak Adıyaman’a ulaşan Atatürk’e Vefa Valizi’ne Malazgirt İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 3 boyutlu Atatürk portresi yapılarak yerleştirildi. Valiz daha sonra Ankara’ya gönderildi. Valizlerin yolculuğu 18-20 Mart arasında Ankara’da “81 İlden Atatürk’e Vefa Sergisi” ile sona erecek.
Atatürk’e olan sevgilerini göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, “Atatürk’e vefa valizimizin içerisinde yaptığımız eserler var. Atatürk’e karşı beslediğimiz yazıların yer aldığı mektuplar ve eserler var. Atatürk’e karşı sevgimizden dolayı bizlerde 3 boyutlu bir görsel yaptık ve valize koyduk. Böyle bir çalışmada yer aldığımız için oldukça mutluyuz” dedi.

Adıyaman Malazgirt Okul Müdürü Hanifi Yıldırım ise konuşmasında, “Atatürk’e vefa projesi valizi Adıyaman ilimize, okulumuza ulaştı. Bizler öğrencilerimizle birlikte Atatürk’ümüze karşı vefamızı göstermek üzere etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerimizi de valizimize koyup son nokta olan okulumuzdan Ankara’ya göndereceğiz. Tabi bu öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik ve hareket etmeyi de öğreten bir projeydi. Bu anlamda Adıyaman’daki okulumuz seçildiği için kendimizi şanslı hissediyoruz. Öğrencilerimiz güzel bir etkinlik yaptılar inşallah güzel sonuçlar elde ederiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müdür evinde silahla başından vurulmuş halde bulunduMüdür evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
Erzurum’da FETÖ üyesi esnaf yakalandıErzurum’da FETÖ üyesi esnaf yakalandı
İzmir polisi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdiİzmir polisi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 28 Şubat Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:06
İkindi
16:13
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Çarşamba

Göksun eczanesi
Kecioren
Çayyolu park eczanesi
Cankaya
Kayiran eczanesi
Ayas
Sefa eczanesi
Altindag
Ersoy eczanesi
Yenimahalle
Hacettepe eczanesi
Kazan
Gültekin eczanesi
Etimesgut
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.