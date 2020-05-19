Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Büyükçekmece’de 50 binanın üstüne yazıldı

Büyükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni 50 binanın üzerine yazdı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl stadyum ve meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Büyükçekmece’de farklı bir etkinlik ile kutlandı. Büyükçekmece sahili Kordonboyu Caddesi’nde bulunan 50 binanın üzerine Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sözleri asıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında 2 gün boyunca ilçenin 24 mahallesini üstü açık bir otobüsle gezerek Büyükçekmecelilerin bayramlarını kutladı. Vatandaşların balkon ve pencerelerinden bayraklar sallayarak katıldıkları kutlamalar coşku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Büyükçekmece Belediyesinin Türkiye’nin 7 bölgesinden gençlere okuttuğu Atatürk’ün Gençliğe Hitabe videosu ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

