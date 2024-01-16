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Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

16.01.2024 15:56 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 99’uncu yıl dönümü kutlandı.

Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu’ndaki törende Atatürk’ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. İzciler taşıdıkları Türk bayrağını, Osmaniye Valisi Erdinç Vali Yılmaz’a takdim ettiler. Vali Erdinç Yılmaz ise al bayrağı öperek teslim aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterisini sundu. Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden Rüstem Mert Kıraç, “Bir tutkudur Mustafa Kemal” isimli şiirini okudu. Osmaniye Belediyesi Mehteran Birliği’nin konserinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tren garındaki törenin ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Vali Yılmaz tarafından şeref defteri imzalandı. Vali Erdinç Yılmaz, şeref defterine şöyle yazdı:

“Bugün toprağın bereketiyle yoğrulan, şehitler diyarı Osmaniye’mizi ziyaretinde, halkımız tarafından büyük bir coşku ve sevgi ile karşılanarak, onurlandıran; Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize teşriflerinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Tarih boyunca esaret görmemiş, hürriyetin timsali olan kadirşinas milletimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı Milli Mücadele’ye var gücüyle destek vermiş, neticesinde Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyetimizi kurmuştur. Atatürk, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilanından sonra sık sık vatandaşlarımız ile diyalog kurmuş, yurdun her köşesine ziyaretlerde bulunmuş; bilhassa Osmaniye’ye teşrif buyurduklarında, bu toprağın yiğit ve mert insanlarını görünce tekrar ziyarette bulunmak istemişlerdir. Osmaniyeli hemşehrilerimin bundan 99 yıl önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gösterdiği derin hürmet ve sevgi içerisinde şehrimizi ziyareti ve iltifatıyla çok anlamlı bir karşılık bulduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmaniye’mizi teşriflerinin 99. yılını kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu 99 yıl önce bugün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle karşılayan hemşehrilerime, Ne Mutlu Türk’üm Diyene.”

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