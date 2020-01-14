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  4. “Ata’ya Selam Olsun” projesi kapsamında kitaplar okunmaya başlandı

“Ata’ya Selam Olsun” projesi kapsamında kitaplar okunmaya başlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilciliği tarafından hayata geçirilen “Ata’ya Selam Olsun Projesi” kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen Nutuk’lar okunmaya başlandı.Milli bilince sahip nesiller yetiştirmek, tarihten ders çıkarma bilincini oluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak, yapılan bilgi yarışmalarıyla rekabet duygusunu doğru yönetmeyi öğretmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, akademik başarıyı arttırmak, olgunluk seviyesi yüksek öğrenciler yetiştirmek, öğrencilere muhakeme yetisini kazandırmak, grup çalışması alışkanlığı kazandırmak, teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmek, 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen “Eğitim, uluslararası değerlerin yanında milli değerlere de sahip çıkarak geliştirilmeli” hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlamak, olumlu okul iklimini oluşturmak, sorgulama yetisi güçlü bireyler yetiştirmek ve okuduğunu aktarma becerisini geliştirmek amacıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilcisi Muzaffer Kafalı tarafından atılan imzalarla hayata geçirilen “Ata’ya Selam Olsun Projesi” kapsamında Milas’ta eğitim öğretim gören yaklaşık 7 bin 400 öğrenciye Nutuk dağıtılmıştı.Kitap dağıtımı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Akın Coşkun, Türker Yurtsever, Coşkun Demir Merkez Ortaokulunu ziyaret ederek, kitap dağıtılan öğrencilerle bir araya geldiler.Öğrencilerle sınıfta Nutuk okuyan Bal ve şube müdürleri öğrencilere proje kapsamında düzenlenecek olan bilgi yarışmalarında başarılar dilediler.5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri arasında düzenlenecek olan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere bilgisayar, tablet ve bisiklet diğer katılımcılara da kitap setleri hediye edilecek.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilciliği tarafından hayata geçirilen “Ata’ya Selam Olsun Projesi” kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen Nutuk’lar okunmaya başlandı.
Milli bilince sahip nesiller yetiştirmek, tarihten ders çıkarma bilincini oluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak, yapılan bilgi yarışmalarıyla rekabet duygusunu doğru yönetmeyi öğretmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, akademik başarıyı arttırmak, olgunluk seviyesi yüksek öğrenciler yetiştirmek, öğrencilere muhakeme yetisini kazandırmak, grup çalışması alışkanlığı kazandırmak, teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmek, 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen “Eğitim, uluslararası değerlerin yanında milli değerlere de sahip çıkarak geliştirilmeli” hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlamak, olumlu okul iklimini oluşturmak, sorgulama yetisi güçlü bireyler yetiştirmek ve okuduğunu aktarma becerisini geliştirmek amacıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilcisi Muzaffer Kafalı tarafından atılan imzalarla hayata geçirilen “Ata’ya Selam Olsun Projesi” kapsamında Milas’ta eğitim öğretim gören yaklaşık 7 bin 400 öğrenciye Nutuk dağıtılmıştı.
Kitap dağıtımı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Akın Coşkun, Türker Yurtsever, Coşkun Demir Merkez Ortaokulunu ziyaret ederek, kitap dağıtılan öğrencilerle bir araya geldiler.
Öğrencilerle sınıfta Nutuk okuyan Bal ve şube müdürleri öğrencilere proje kapsamında düzenlenecek olan bilgi yarışmalarında başarılar dilediler.
5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri arasında düzenlenecek olan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere bilgisayar, tablet ve bisiklet diğer katılımcılara da kitap setleri hediye edilecek.

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