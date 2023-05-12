Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Mayıs Atv yayın akışı

Ateş Kuşları'nın yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizinin hayranları tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Her cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki Ateş Kuşları 16. bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? İşte 12 Mayıs ATV yayın akışı...
Ateş Kuşlarının 16. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Ancak Ateş Kuşları bu cuma akşamında özel bölüm olarak yayınlanacak.
Yeni bölümün 19 Mayıs Cuma akşamı ATV ekranında aynı saatinde yayımlanması bekleniyor.
06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
00:00 Ateş Kuşları
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Hercai