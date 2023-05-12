Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Mayıs Atv yayın akışı

Ateş Kuşları'nın yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizinin hayranları tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Her cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki Ateş Kuşları 16. bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? İşte 12 Mayıs ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI?

Ateş Kuşlarının 16. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Ancak Ateş Kuşları bu cuma akşamında özel bölüm olarak yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölümün 19 Mayıs Cuma akşamı ATV ekranında aynı saatinde yayımlanması bekleniyor.

12 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

00:00 Ateş Kuşları

03:30 Mutfak Bahane

05:30 Hercai

