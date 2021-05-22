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Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

22.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atiba Hutchinson, futbola devam etme kararı aldı. 38 yaşındaki Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşme imzalayacak.

Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Atiba, şampiyonluğun ardından NTV’ye verdiği röportajda 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü açıklamıştı.

Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı.

Siyah beyazlılarda 8. sezonunu geride bırakan Atiba, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.

Kanadalı orta saha siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu. (NTV Spor)


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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