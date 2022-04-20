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Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor

20.04.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kadınlar, evlerindeki kağıt, cips poşetleri, karton, salça kutusu, yumurta kolisi gibi atıkları, vazo, saksı, tablo ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor - Geri dönüştürdükleri ürünlerin bazılarını evlerinde kullanan kadınlar, bazılarını da internetten satarak gelir sağlıyor

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da el sanatları kurslarına katılan kadınlar, evlerindeki atık malzemeleri yeniden değerlendirerek süs eşyasına dönüştürüyor.

Halk Eğitim Merkezi'nin Palandöken Gençlik Merkezi binasında açtığı atık kağıt ve ambalaj değerlendirme kursuna katılan kadınlar kağıt, cips poşetleri, karton, salça kutusu, yumurta kolisi gibi atıkları, vazo, saksı, üç boyutlu tablo ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor.

Geri dönüşüme kazandırdıkları el emeği ürünlerinin bazılarını tekrar evlerinde kullanan kadınlar, bazılarını da internetten satarak gelir sağlıyor.

Usta öğretici Elif Küçükkaya, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır el sanatlarıyla uğraştığını söyledi.

Memur eşinin tayini üzerine Erzurum'dan ayrıldığını ve sonrasında müdür ve kursiyerlerin isteği üzerine geri gelerek kurslarına devam ettiğini anlatan Küçükkaya, şöyle konuştu:

"Kurumda çok fazla atık malzeme, çok sayıda kırık çerçeve vardı. Bunları nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüm. Elimizdeki gazetelerle çerçeveleri tutkal ile yapıştırıp bayrak yapıp hediye olarak götürmeye başladık. Tuvalet ve havlu kağıdı rulolarını alçı ile tutkal kullanarak vazo haline getirdik. Cips kutularından saksılar yaptık, teneke kutuları boyayarak çiçekler ektik. Onları da farklı bir çalışma olarak yaptık. Atıl olan her şeyi burada değerlendirmeye çalıştık."

Küçükkaya, kursa gelenlerin internet üzerinden sipariş alıp sattıklarını ve gelir sağladıklarını kaydetti.

Kursiyerlerden Süheyla Çiçek de el sanatlarına ilgisinden dolayı kursa katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Buraya geldikten sonra kendimi daha iyi keşfettim, daha huzurlu oldum ve öz güvenim geldi. Buraya geldiğim zaman kafam dağılıyor. Yaptığım iş, çıkardığım şey bana mutluluk veriyor. Kafadaki psikolojik sorunu olan kişi bile buraya gelse hani bir nevi kendini rahat hisseder. Ben mutluyum, severek geliyoruz ve Elif Hoca'yı da seviyoruz. Kursumuzu da çok seviyoruz."

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