YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Atık malzemeleri müzik aletlerine dönüştüren lise öğrencileri orkestra kurdu

Atık malzemeleri müzik aletlerine dönüştüren lise öğrencileri orkestra kurdu

12.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri, boya kutusu, cam şişe, içecek kapakları, plastik bardak ve boru gibi atık malzemeden yaptıkları müzik aletleriyle konser vermeye hazırlanıyor

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde atık malzemelerden müzik aletleri yapan fen lisesi öğrencilerinin 1 ay önce kurduğu orkestra, sahneye çıkmak için gün sayıyor.

Kadirli Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri, kullanılmayan atıkların geri dönüşümünü sağlamak için müzik öğretmeni Döndü Ak öncülüğünde proje hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler, topladıkları boya kutusu, cam şişe, içecek kapakları, plastik bardak ve boru gibi atıklarla yaptıkları müzik enstrümanlarıyla "Atma Eğlendir" adında bir orkestra kurdu.

Atıklardan elde ettikleri müzik aletlerinin yanı sıra gitar ve flüt gibi hazır enstrümanlardan da faydalanan 15 kişilik orkestranın önce okullarda daha sonra da Osmaniye'deki bazı kültürel etkinliklerde konser vermesi planlanıyor.

Düzenli olarak konser çalışmalarını müzik öğretmeni gözetiminde sürdüren "Atma Eğlendir" orkestrası, 1 aylık sürede 6 şarkı ve türküyü atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla çalmayı başardı.

Orkestranın hedefi daha fazla şarkı ve türkü icra ederek bir an önce konserlere hazır hale gelmek.

- "Çevre kirliliğinin azaltmaya yönelik çalışma geliştirdik"

Orkestra üyelerinden 11. sınıf öğrencisi Döndü Çakmak, AA muhabirine, okullarında yürütülen "Sıfır atık" projesi kapsamında okuldan ve dışarıdan topladıkları atık malzemeleri değerlendirmek için müzik aletleri yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Yaptıkları enstrümanlarla orkestra oluşturduklarını dile getiren Çakmak, "Okul arkadaşlarım ve müzik öğretmenimizin olduğu grup ile boş zamanlarda bir araya geliyoruz ve müzik çalışıyoruz. İlerde bu projeyi genişleterek daha büyük çalışmalar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Orkestrada vurgulu aletler çalan öğrenci Nisa Uğurluel, çevreyi nasıl daha az kirletiriz fikrinden yola çıkarak böyle bir proje yapmak istediklerini ifade ederek, "Projemizde atık malzemelerden enstrümanları yaptık. Çevre kirliliğinin azaltmaya yönelik çalışma geliştirdik. Müziğin, manevi dünyamızda ayrı bir yeri olduğu için yaptığımız enstrümanlarla vereceğimiz mesajı daha akılda kalıcı hale getirmeyi amaçladık. Kendi çapımızda küçük bir grup ve koro oluşturduk." dedi.

Öğretmen Döndü Ak ise öğrencilerin yaptığı projenin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Öğrencilerini bu konuda sonuna kadar desteklediğini kaydeden Ak, ileride yaptıkları enstrümanları geliştirerek daha güzel işlere imza atacaklarına inandığını aktardı.

Okulun müdürü Turgay Eriş de öğrencilerce kurulan "Atma Eğlendir" adını verdikleri müzik grubunun yakın zamanda konserler vermeye başlayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildiOsmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibini bulduSafranbolu'da "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibini buldu
Eczacıbaşı Topluluğu: "Helikopterden maalesef acı haber geldi"Eczacıbaşı Topluluğu: "Helikopterden maalesef acı haber geldi"
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:02
Yatsı
21:39
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.