YURTHABER
  4. Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu

Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu

ORDU HABERLERİ  | 13.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Atık paletler sokak köpeklerine kulübe oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerinin barınması için atık paletlerden kulübeler yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesindeki köpek barınağında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeklerine daha uygun ortam oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bir süre önce sokak köpekleri için atık paletlerden kulübe yapmaya karar verdiklerini belirten Güler, 400 kulübenin hazır olduğunu ifade etti.

Güler, kış şartlarında köpeklerin üşümemesi için yapılan kulübeleri, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirdiklerini belirterek, "Bu uygulama aynı zamanda ekonomik bir çözüm. Kulübelerin içlerini de gayet konforlu hale getirdik. Köpeklerimiz burada rahat. Bu kulübeleri kırsal alanlara ve yaylalara da koyuyoruz. Köpekler burada özgür şekilde yaşamını sürdürecek." dedi.

Atık paletlerden yapılan kulübe sayısının artırılacağına işaret eden Güler, köpeklerin veterinerler tarafından gözetim altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Turgutluspor: 0TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Turgutluspor: 0
Başkan Güler: "Projeleri namluya koyduk"Başkan Güler: "Projeleri namluya koyduk"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atık palet Kulübe Ordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ordu Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:45
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Ordu Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Duru Eczanesi
Altinordu
Odabaş Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Seçkin Eczanesi
Fatsa
Boşcu Eczanesi
Unye
Okan Eczanesi
Golkoy
Cömert Eczanesi
Kabatas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Sapık öğretmene rekor ceza

Sapık öğretmene rekor ceza

Ünye’de sandıkları değiştirilen seçmenler oy kullanamadı

Ünye’de sandıkları değiştirilen seçmenler oy kullanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.