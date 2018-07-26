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Atiker Konyaspor 1 - 0 Ajax (Hazırlık maçı)

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 23:06 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Hollanda Eredivise takımlarından Ajax ile oynadığı özel maçtan 1-0 galip ayrıldı. Atiker Konyaspor'a Ajax karşısında galibiyeti getiren golü, Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Atiker Konyaspor 1 - 0 Ajax (Hazırlık maçı)

İkinci etap kamp hazırlıkları için Hollanda Arnhem’de bulunan Atiker Konyaspor, AFC Ajax ile özel maçta karşılaştı. Ajax Youth Academy Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare ve Adis Jahovic kadrosuyla mücadele eden Konyaspor, 40. dakikada Ömer Ali'nin golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarıda Moryke Fofana, Ömer Ali ve Vedat Bora ile üç topun direkten döndüğü karşılaşmada başka gol olmadı ve yeşil-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Atiker Konyaspor’da 52. dakikada Marko Jevtovic’in yerine Deni Milosevic, 54. dakikada Moryke Fofana’nın yerine Vedat Bora, 58. dakikada Mustapha Yatabare’nin yerine Abdou Razack Traore, 65. dakikada Uğur Demirok’un yerine Selim Ay, 67. dakikada Ferhat’ın yerine Yevgen Opanasenko, 73. dakikada Adis Jahovic’in yerine Mücahit Can Akçay, 77. dakikada Ömer Ali Şahiner’in yerine Volkan Fındıklı oyuna dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor ajax

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