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Atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde yeniden hayat buluyor

10.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlere yönelik taleplerin artması sonucu 4 gün gibi kısa bir sürede iki büyük geri dönüşüm atölyesi kurulduğu bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı yerleşkesinde, doğayı atıklardan korumak ve atıkları yeni yüzleri ile yeniden hayata kazandırmak adına kurulan geri dönüşüm atölyesinde çalışmalar devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlere yönelik taleplerin artması sonucu 4 gün gibi kısa bir sürede iki büyük geri dönüşüm atölyesi kurulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı yerleşkesinde, doğayı atıklardan korumak ve atıkları yeni yüzleri ile yeniden hayata kazandırmak adına kurulan geri dönüşüm atölyesinde çalışmalar devam ediyor. Küçük bir alanda başlayan dönüşüm çalışmaları, yapılan ürünlere taleplerin artmasıyla birlikte daha geniş atölye ihtiyacını doğurdu. Bu kapsamda çalışmaya başlayan atölye çalışanları, 4 gün gibi kısa bir sürede geri dönüşüm malzemelerinden 2 büyük geri dönüşüm atölyesi kurdu. Çevre dostu atölyelerden birinde ahşap, diğerinde ise demir atıklar işleniyor. Bu atölyelerde işlenen atıklar yeniden kullanıma hazır bir şekilde belediyenin birimleri, kamu kurumları ve ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Atölyelerde çevre bilinci öncelikli olarak geri dönüşüm yapılıyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde ihtiyaç duyulan tüm oyun aletleri, bank ve masalar, sandalyeler geri dönüşümden üretiliyor.
“Geri dönüşüm malzemelerinden geri dönüşüm atölyesi kurduk”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Tarsus Gençlik Kampı alanında kurulan geri dönüşüm atölyesinde görevli Tufan Dokucu, “Biz bu işe ilk başta küçük bir atölyede başlamıştık. Ancak talepler artınca 2 büyük atölyeye ihtiyacımız oldu. Geri dönüşüm malzemelerinden geri dönüşüm atölyesi kurduk” dedi.
Kentin talepleri doğrultusunda üretime başladıklarını kaydeden Dokucu, “Bu iki atölyede şu anda memleketimize çok güzel şeyler üretmeye başladık. Atölyelerimizin kurulmasında kullandığımız malzemelerin tamamı doğada işlevini bitirmiş metal parçalardan oluşuyordu. 4 gün içerisinde burada monte ettik. Yine etrafını aynı şekilde çinkolarla kapattık. Amaca uygun hale getirdik. Şu an gayet iyi bir şekilde iş ve işlemlerimizi burada sürdürüyoruz” diye konuştu.
“Atölyelerimizin birinde ahşap diğerinde ise demirleri işliyoruz”
Kurulan atölyelerin birinde ahşap malzemelerin, diğerinde ise demir malzemelerin işlenerek dönüştürüldüğünü söyleyen Dokucu, “Doğada bulduğumuz hurdalıkları, bulduğumuz malzemeleri burada işliyoruz. Ne şekilde tasarruf yapıp da kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyemizin birimlerine nasıl uygun hale getirebiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Atölyeyi kurma fikri Başkanımız Vahap Seçer’e ait. Onun yönlendirmesi sonucunda yaptık” ifadelerini kullandı.

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