Atıl arazi "can dostlar"ın barınağı oldu

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Belediyesince yaklaşık 6 yıl önce atıl arazide kurulan Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokaktaki "can dostlar"a barınak oldu.

Belediyenin 2016'da merkeze bağlı Selli köyü sınırlarında bulunan 30 dönüm dağlık arazide kurduğu, 3 veteriner hekim ve 20 personelin görev yaptığı merkez, sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.

İdari bina, kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, yazlık ve kışlık köpek padokları, karantina binası, kedi evleri, uyuz ve kuduz üniteleri, ameliyathaneler ve polikliniklerin yer aldığı barınak 600 hayvana ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip.

- "Barınak 5 yıldızlı otel konforunda"

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fethi Aslantaş, AA muhabirine, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde kentteki sokak hayvanlarına huzurlu, mutlu ve yaşanabilir alanlar oluşturmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Merkezde sokak hayvanlarına konforlu ve hijyenik bir ortamda baktıklarını ifade eden Aslantaş, barınağın merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta atıl dağlık bir alanda kurulduğunu belirterek, "Barınak 5 yıldızlı otel konforunda. Yerimiz tamamen doğaya hakim. Haftanın yedi günü dezenfekte ediliyor. Hayvanlarımızı tabandan ısıtma ile ısıtıyoruz." dedi.

Hayvansever personel ile kedi ve köpekler arasında çok güzel bir bağ oluştuğunu dile getiren Aslantaş, merkezin 24 saat kameralarla güvenliğinin sağlandığını aktardı.

Aslantaş, personelin gelen ihbarları da değerlendirdiğine işaret ederek, yaralı sokak hayvanlarının merkezde ameliyatlarının ve kısırlaştırmalarının yapıldığını, tedavisi tamamlananları tekrar aldıkları yerlere bıraktıklarını kaydetti.

- "Sokak hayvanları için ambulans almayı hedefliyoruz"

Barınakta yasaklı türler olarak belirlenen 80 köpeğin de rehabilite edildiğine işaret eden Aslantaş, sokak hayvanlarına daha iyi hizmet verebilmek için barınaktaki çalışmaları sürekli güncellediklerini bildirdi.

"Sokak hayvanları için tedavi nakil aracı olarak ambulans almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilçe ve beldelerimizde gelen talepleri daha hızlı değerlendirme imkanına sahip olacağız. İnsana verilen değerle aynı şekilde sokak hayvanlarımıza da aynı hizmet veriliyor." diyen Aslantaş, ayrıca kentin farklı noktalarında bulunan sokak hayvanlarının da kurulan sistemlerle su ve mama ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

- "Şimdiye kadar 2 bin 300 hayvanı sahiplendirdik"

Merkezde veteriner Hasan Hüseyin Doğan, barınağa getirilen hayvanların tedavisini en iyi şekilde yaptıklarını söyledi.

Personel ile merkezdeki hayvanları şefkatle iyileştirdiklerini dile getiren Doğan, "Tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Saldırgan hayvanları rehabilite ediyoruz. Her yıl ortalama 1500'ün üzerinde hayvan geliyor. Şimdiye kadar 2 bin 300 hayvanı sahiplendirdik." diye konuştu.

Yaralı ve hasta getirilen kedi ve köpekleri yaşatmak için ellerinden geldiğince uğraş verdiklerini belirten Doğan, sağlığına kavuşmadan hiçbir hayvanı doğal yaşama bırakmadıklarını aktardı.

Doğan, "Nasıl insan sağlığına kavuşmadan hastaneden taburcu edilmiyorsa biz de hayvanlarımızı buradan taburcu etmiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bunlar bize Allah'ın emaneti"

Merkezde görevli Yunus Tüzen de hayvanların bakımı ve beslenmesinden sorumlu olduğunu anlatarak, hayvanları çok sevdiklerinden dolayı onlarla iyi anlaştıklarını belirtti.

Tüzen, "Bizi gördüklerinde koşarak yanımıza geliyorlar. Bunlar bize Allah'ın emaneti. İşimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

