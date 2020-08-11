Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü

Bitlis Belediyesi tarafından çalışmaları başlatılan Altınkabur mesire alanında sona yaklaşıldı. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılması planlanan mesire alanında son rötuşlar yapılıyor.

Bölgeye giden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çağatay, “Belediyenin yaptığı çok güzel bir yer. Eskiden kötü görüntüdeydi. Sadece su vardı, ilgilendiler. Belediye duvar ördü güzel bir mesire alanı oldu. Bunu daha güzle yapıp, vatandaşın hizmetine sundular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Çevre düzenlemesinin sonuna gelindiğini ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, mesire alanının önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay, “Şu an Bitlis tarihi mekanlarından olan Altunkalbur’dayız. Geçen yıl burayı mesire alanı yapmayı planlamıştık. Geçen yıl buranın istinat duvarları ile enkazını aldık. Şimdi yaptığımız çalışmalarla güzel bir mesire alanı yapıyoruz. Aileler buraya gelip gezebilir, oturabilir. Güzel bir alan oluşturduk. Artık son rötuşları yapıyoruz. Yol ve parke işlerini de bitirdikten sonra önümüzdeki hafta açılışını yapacağız. Bitlis denince Altunkalbur akla gelir. Bitlis’e mal olmuş bir yer. İnşallah buraya halkla birlikte sahip çıkarız. Halkımızı da buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

