Atilla Szalai Hoffenheim'a gittiğine bin pişman! Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Beni geri alın!

Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olan Macar savunmacı Atilla Szalai'nin sarı-lacivertliler'e mesaj yolladığı ortaya çıktı.

F.BAHÇE'YE HABER GÖNDERDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Attila Szalai’nin menajerlik şirketi Rogon’un temsilcisi, sarı lacivertlilere Szalai’yi geri ister misiniz? Ki bu mesajın yanı sıra Macar oyuncunun ayrıldığı için pişmanlığını dile getirdiği de iletildi.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Szalai’nin durumu önce başkan Ali Koç’un önüne getirildi ardından da İsmail Kartal’a bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun da görüşünün alındığı eski oyuncunun kiralanması gündeme geldi.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Sarı lacivertlilerin Szalai’ye camiayı ve ligi tanıması, uyum sıkıntısı yaşamayacak olması sebebiyle sıcak baktığı ifade edildi.





