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Atilla Szalai Hoffenheim'a gittiğine bin pişman! Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Beni geri alın!

08.11.2023 12:58 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan ve Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olan Atilla Szalai yeni takımında pek mutlu değil.

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olan Macar savunmacı Atilla Szalai'nin sarı-lacivertliler'e mesaj yolladığı ortaya çıktı.

F.BAHÇE'YE HABER GÖNDERDİ

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Attila Szalai’nin menajerlik şirketi Rogon’un temsilcisi, sarı lacivertlilere Szalai’yi geri ister misiniz? Ki bu mesajın yanı sıra Macar oyuncunun ayrıldığı için pişmanlığını dile getirdiği de iletildi.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

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Szalai’nin durumu önce başkan Ali Koç’un önüne getirildi ardından da İsmail Kartal’a bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun da görüşünün alındığı eski oyuncunun kiralanması gündeme geldi.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

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Sarı lacivertlilerin Szalai’ye camiayı ve ligi tanıması, uyum sıkıntısı yaşamayacak olması sebebiyle sıcak baktığı ifade edildi.

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