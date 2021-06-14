Atina Longines EEF Milletler Kupası şampiyonu Necmi Eren kimdir? İşte genç yetenek Necmi Eren'in biyografisi...

Atina'da gerçekleşen National Cup Milletler Kupasını Türkiye tarihinde ilk kez kazanmış olan sporcu Necmi Eren'in biyografisi araştırma konusu oldu. Vatandaşlar ve sporseverler Atina Longines EEF Milletler Kupası şampiyonu Necmi Eren kimdir sorusu sorgulanıyor. Peki Necmi Eren kimdir?
19 Ağustos 1999 İstanbul doğumlu olan Necmi Eren, Nişantaşı Üniversitesi Spor Yöneticiliği 3.ncü sınıf öğrencisidir ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi birinci sınıf İşletme öğrencisidir. 12 yaşından bu yana Lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılım sağlayan Necmi Eren, 2016-2017-2018 senelerinde Avrupa Şampiyonaları'nda ülkesini temsil etmiş ve Avrupa'da sayısız derece alıp ödüller kazanmıştır.
Balkan şampiyonalarında üst üste sene şampiyonluklar kazanan Eren, 2019 senesinde genç yetişkin binici olarak Ustalar kategorisinde Usta binicilerle Uluslararası National Cup koşarak dereceye girmiştir. Son olarak Atina'da düzenlenen National Cup Milletler Kupasını Türkiye tarihinde ilk kez kazanmıştır.
“Young Riders Academy”ye kabul edilip seçmelerine davet edilmiş, dünyaca ünlü hocalar tarafından verilen tüm eğitimlere katılmıştır. Başarılı sporcunun hedefi önümüzdeki senelerde yapılacak Avrupa ve Dünya Kupalarına katılmak ve uluslararası dünya çapında koşulacak yarışmaları koşup, puan toplayıp, olimpiyatlara katılmaya hak kazanmaktır.
Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenen Binicilik Olimpiyat Stadyumu Tesisleri'nde 3 Haziran ve Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve Yunanistan, Bulgaristan, İtalya ve Romanya'nın da katılıp mücadele ettiği Longines EEF Milletler Kupası'nda Türk Usta Milli Biniciler, takım olarak birincilik elde etti. İlgiyle takip edilen organizasyonda İtalya ikinci sırada, Romanya üçüncü, Bulgaristan dördüncü ve Yunanistan ise beşinci sırada yer aldı.
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