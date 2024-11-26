Atletico Madrid'den Prag'a gol oldu yağdı: 6-0

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol devi Atletico Madrid, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk etti. Devler Ligi'nde iki galibiyeti bulunan Aletico Madrid rakibini 6-0 mağlup etti.

JULIAN ALVAREZ VE CORREA ŞOV YAPTI

İspanyol ekibi, galibiyeti 15 ve 59. dakikalarda Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente, 70. dakikada Antoine Griezmann, 85 ve 89. dakikalarda Angel Correa'nın golleriyle buldu.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİLER

Bu galibiyetle ligde üçüncü galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 9'a yükseltti. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP SLOVAN BRATİSLAVA

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Sparta Prag ise Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak.