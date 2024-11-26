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Atletico Madrid'den Prag'a gol oldu yağdı: 6-0

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.11.2024 22:57
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası Atletico Madrid - Sparta Prag maçıyla start verdi. Maçın başından sonuna kadar İspanyol devinin üstün olduğu mücadele tam 6-0 Atletico Madrid lehine sonuçlandı.

Atletico Madrid'den Prag'a gol oldu yağdı: 6-0

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol devi Atletico Madrid, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk etti. Devler Ligi'nde iki galibiyeti bulunan Aletico Madrid rakibini 6-0 mağlup etti.

JULIAN ALVAREZ VE CORREA ŞOV YAPTI

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İspanyol ekibi, galibiyeti 15 ve 59. dakikalarda Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente, 70. dakikada Antoine Griezmann, 85 ve 89. dakikalarda Angel Correa'nın golleriyle buldu.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİLER

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Bu galibiyetle ligde üçüncü galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 9'a yükseltti. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP SLOVAN BRATİSLAVA

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Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Sparta Prag ise Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak.

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Atlético Madrid şampiyonlar ligi sparta prag
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