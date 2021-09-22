SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Atletico Madrid, galibiyeti son dakika golüyle aldı

Atletico Madrid, galibiyeti son dakika golüyle aldı

22.09.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi 90. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid, galibiyeti son dakika golüyle aldı

Son şampiyon Atletico Madrid, haftanın açılış mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu. Ev sahibi takım, 45. dakikada attığı golle soyunma odasına önde gitti. Getafe, Atletico Madrid'e 2011'den bu yana ilk kez gol attı.

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 67. dakikada oyuna girdi. Getafeli Alena'nın 74. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası baskısını arttıran Atletico, Suarez'in 78 ve 90. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 14'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe ise 6. haftayı da puansız geçti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den maaş açıklamasıRıdvan Dilmen'den maaş açıklaması
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
Ronald Koeman: Messi varken de 8 yiyordukRonald Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Beşiktaş son dakikada yıkıldı!

Beşiktaş son dakikada yıkıldı!

Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

''Bu çocuğun beyni yok''

''Bu çocuğun beyni yok''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.