Atletico Madridli futbolculardan yüzde 70 maaş indirimi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de futbolcular ve teknik heyet, kulübün yüzde 70'lik maaş indirimi teklifini kabul etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kulübün ve personelin ekonomik olarak etkilenmemesi için iki plan üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.
İlk plana göre, kadın ve erkek takımlarındaki futbolcular ile teknik ekibin maaşında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağı kaydedildi.
İkinci planda ise, kulüpte çalışan 430 personelin maaşının futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından karşılanacağı ifade edildi.
La Liga ekiplerinden Barcelona da futbolcu maaşlarında yüzde 70 kesinti yapma kararı almıştı.
Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı
Rüştü Reçber için hastaneden açıklama
Işıl Reçber'den Rüştü Reçber açıklaması!
F.Bahçe'den koronavirüs ile mücadeleye destek!
F.Bahçe taraftar grubundan erzak yardımı
'Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı'
G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor
Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı!
UEFA'dan flaş karar! Bütün karşılaşmalar iptal edildi
Çebi: Sağlık spordan önce gelir
Badou Ndiaye ameliyat oldu
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum