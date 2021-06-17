ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtımı Ankara Kent Konseyi Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi’nin de katkı verdiği ansiklopedi niteliğindeki Coğrafi İşaretli Ürünler kitabında, bu ürünlere ait kavramlar, ürün tescil aşamaları, denetimi, markalaşma, kooperatifleşme, ürünlerin ticarileşmesi gibi çok sayıda başlık tüm detaylarıyla ele alınırken, QR kodla ulaşılan videolarla da dijital satış, pazarlama, e-ticaret ve markalaşma gibi konular ve eğitim programları da yer buluyor.

ATO'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, coğrafi işaretin bir ürün için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Şahin, coğrafi işaretle ürünün orjinalliğin korunduğunu ve emek sahiplerinin hakkının da verildiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin en az 2 bin 500 tane kendine has özel ürünü var. Bunu kısa zamanda dünyaya tanıtabiliriz. Bizim kendi kültürümüze ait ürünlerimizi, varlıklarımızı muhafaza ederken aynı zamanda coğrafi yer haklarıyla ilgili gelişmeleri de çok yakından takip etmek zorundayız. Aksi takdirde sizin egemenlik alanlarınıza saldırılar veya oraya girme niyetleri karşımıza çıkabilir." dedi.