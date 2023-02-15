Atsu hakkında iki iddia! Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor fakat Atsu'dan hala ses yok...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı.

İLK İDDİA: OTOPARKIN ÜZERİNE 11 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Hataysporlu bazı yetkililerin iddiasına göre Atsu, ilk depreme uyanık yakalanıyor. Deprem esnasında kendini dışarı atan Aksu, otomobilini çıkartmak için Rönesans Rezidans'ın arka tarafındaki kapalı otoparka gidiyor. Bu sırada 11 katlı bina otoparkın üzerine yan yatarak çöküyor ve Atsu altında kalıyor.

İKİNCİ İDDİA: BİNA YAN YATINCA BOŞLUKTAN DÜŞTÜ

İkinci iddia ise Atsu'nun binadan düştüğü yönünde. 11 katlı devasa yapı, deprem esnasında yan yatınca, merdiven boşluğundan Atsu'nun düşmüş olabileceği üzerinde çalışılıyor. Atsu'nun iki çift ayakkabısının bulunmasına rağmen kendisine ulaşılamaması sır perdesini hala açık tutuyor...

