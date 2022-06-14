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  4. Attila Szalai'nin yıldızlaştığı maçta Macaristan, İngiltere'nin gözünün yaşına bile bakmadı! 1928'den sonra ilk yaşandı...

Attila Szalai'nin yıldızlaştığı maçta Macaristan, İngiltere'nin gözünün yaşına bile bakmadı! 1928'den sonra ilk yaşandı...

14.06.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti. 1928'den beri evinde dört farklı golle mağlup olmayan İngilizler büyük bir şok yaşadı. Maçın oyuncusu ise Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai oldu. İngiltere bu sonuçla birlikte 4. maçında da galibiyet elde edemedi. Maçta golleri Roland Sallai(2), Nagıy ve Gazdag kaydetti.

Attila Szalai'nin yıldızlaştığı maçta Macaristan, İngiltere'nin gözünün yaşına bile bakmadı! 1928'den sonra ilk yaşandı...
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Uluslar Ligi'nde Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti. Gecenin sürpriz sonucu olarak nitelendirilen maçta İngiltere adeta bozguna uğradı. Bu skorla birlikte Almanya, İngiltere ve İtalya’nın olduğu grupta 7 puanla Macaristan liderlik konuma yükseldi. Evinde Macaristan'a 4-0 yenilen İngiltere, Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçta sadece 2 puan alabildi.

ATTİLA SZALAI MAÇIN YILDIZI SEÇİLDİ

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Attila Szalai'nin 90 dakika oynadığı maçta İngiltere'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Maçın oyuncusu 8.3 raiting ile Attila Szalai seçildi.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTILAR

Almanya, İngiltere ve İtalya'nın bulunduğu grubun liderinin Macaristan olması sosyal medyada gündem oldu.

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Attila Szalai İngiltere Milli Futbol Takımı Macaristan Milli Futbol Takımı
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