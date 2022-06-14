Attila Szalai'nin yıldızlaştığı maçta Macaristan, İngiltere'nin gözünün yaşına bile bakmadı! 1928'den sonra ilk yaşandı...

Uluslar Ligi'nde Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti. Gecenin sürpriz sonucu olarak nitelendirilen maçta İngiltere adeta bozguna uğradı. Bu skorla birlikte Almanya, İngiltere ve İtalya’nın olduğu grupta 7 puanla Macaristan liderlik konuma yükseldi. Evinde Macaristan'a 4-0 yenilen İngiltere, Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçta sadece 2 puan alabildi.

ATTİLA SZALAI MAÇIN YILDIZI SEÇİLDİ

Attila Szalai'nin 90 dakika oynadığı maçta İngiltere'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Maçın oyuncusu 8.3 raiting ile Attila Szalai seçildi.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTILAR

Almanya, İngiltere ve İtalya'nın bulunduğu grubun liderinin Macaristan olması sosyal medyada gündem oldu.



