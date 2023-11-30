ATV ALDATMAK CANLI İZLE! Aldatmak yeni bölümde neler olacak? 30 Kasım ATV yayın akışı

Aldatmak yeni bölüm için geri sayım devam ediyor. Bu akşam 47. bölüm ile ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi, konusu itibariyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle büyük ses getirmişti. ATV yayın akışı ve Aldatmak 47. bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisiyle ilgili bilgiler ve ATV yayın akışı...

ALDATMAK HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. 47. bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan dizi ATV'de yayınlanıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe günleri ATV'de ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ALDATMAK 46. BÖLÜM ÖZETİ

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur. Yalnızca bebeğini değil, anne olma şansını da kaybeden Selin için dünya başına yıkılmış gibidir. Selin, Tolga'yı kaybetmemek için büyük riskler almak zorunda kalacaktır. Gözü dönen Mualla'nın Oylum'a yapabileceklerini düşünmek Kahraman'ı büyük bir endişe içinde bırakır. Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Kahraman, Oylum'u kurtarabilecek tek kişidir. Behram cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanır. Her şeyin açığa çıkması iki taraf için de geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır.

ATV ALDATMAK CANLI İZLE!

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Safir

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Cennetin Gözyaşları





