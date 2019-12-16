Av Mevsimi konusu nedir, Av Mevsimi oyuncu kadrosu ve Av Mevsimi nerede çekildi? Av Mevsimi fragman

Şener Şen, Cem Yılmaz, Melisa Sözen, Okan Yalabık ve usta oyuncu Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı, Yavuz Turgul tarafından yönetilen Av Mevsimi filmi televizyonda izleyici ile buluşuyor. Av Mesvimi konusu ve Av Mevsimi nerede çekildi sorusu filmi izlemeyenler tarafından merakla araştırılıyor.
Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak bildiği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye yeni katılmış bir “Çömez”...
Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit’le, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade’yle (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.
Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye (Melisa Sözen) tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.
Şener Şen - Ferman (Avcı)
Cem Yılmaz - İdris (Deli)
Çetin Tekindor - Battal Çolakzade
Melisa Sözen - Asiye
Okan Yalabık - Hasan (Çömez)
Mahir İpek - Murat Öneş
Emine Şans Umar - Cevriye
Rıza Kocaoğlu - Asit Ömer
Nergis Çorakçı - Hatun
Mustafa Avkıran - Müslüm
Gamze Süner Atay - Müzeyyen
Şefika Ümit Tolun - Hilal
Murat Serezli - Altan Dardanel
Dila Akbaş - Pamuk
Bartu Küçükçağlayan - Kamuran
Cahit Gök - Vakkas
Bilgehan Sezer - Abbas
Cansu Koç - Yasemin
Murat Aygen - Şevket Altun
Gizem Akman - Ceylan
Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı
Rahmi Dilligil - Basri (Yasemin'in babası)
Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru
Tolga Polat - Anestezist
Engin Hepileri - Asiye'nin patronu
Av Mevsimi IMDB puanı 7,4'tür
Filmin çekimlerinin çoğu İstanbul'da yapılırken, İstanbul genelinde 17 farklı semtte kurulan setler ile film birçok noktada çekilmiş oldu. Bu 17 semt ise Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu'dur. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca'nın doğal güzellikler açısından zengin olan Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.
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