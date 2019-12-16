Mynet Trend

Av Mevsimi konusu nedir, Av Mevsimi oyuncu kadrosu ve Av Mevsimi nerede çekildi? Av Mevsimi fragman

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Şener Şen'in farklı bir rolle karşımıza çıktığı Av Mevsimi televizyonda yayınlandı. Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği, başrollerini Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen ve Okan Yalabık'ın paylaştığı film, vizyona girdiği dönem büyük ses getirmişti. İşte Av Mevsimi konusu, Av Mevsimi oyuncuları, Av Mevsimi fragmanı ve Av Mevsimi’nin çekildiği yerler.

Av Mevsimi konusu nedir, Av Mevsimi oyuncu kadrosu ve Av Mevsimi nerede çekildi? Av Mevsimi fragman

Şener Şen, Cem Yılmaz, Melisa Sözen, Okan Yalabık ve usta oyuncu Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı, Yavuz Turgul tarafından yönetilen Av Mevsimi filmi televizyonda izleyici ile buluşuyor. Av Mesvimi konusu ve Av Mevsimi nerede çekildi sorusu filmi izlemeyenler tarafından merakla araştırılıyor.

AV MEVSİMİ KONUSU

Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak bildiği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye yeni katılmış bir “Çömez”...
Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit’le, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade’yle (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye (Melisa Sözen) tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.

AV MEVSİMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen - Ferman (Avcı)
Cem Yılmaz - İdris (Deli)
Çetin Tekindor - Battal Çolakzade
Melisa Sözen - Asiye
Okan Yalabık - Hasan (Çömez)
Mahir İpek - Murat Öneş
Emine Şans Umar - Cevriye
Rıza Kocaoğlu - Asit Ömer
Nergis Çorakçı - Hatun
Mustafa Avkıran - Müslüm
Gamze Süner Atay - Müzeyyen
Şefika Ümit Tolun - Hilal
Murat Serezli - Altan Dardanel
Dila Akbaş - Pamuk
Bartu Küçükçağlayan - Kamuran
Cahit Gök - Vakkas
Bilgehan Sezer - Abbas
Cansu Koç - Yasemin
Murat Aygen - Şevket Altun
Gizem Akman - Ceylan
Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı
Rahmi Dilligil - Basri (Yasemin'in babası)
Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru
Tolga Polat - Anestezist
Engin Hepileri - Asiye'nin patronu

Av Mevsimi IMDB puanı 7,4'tür

AV MEVSİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin çoğu İstanbul'da yapılırken, İstanbul genelinde 17 farklı semtte kurulan setler ile film birçok noktada çekilmiş oldu. Bu 17 semt ise Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu'dur. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca'nın doğal güzellikler açısından zengin olan Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.

AV MEVSİMİ FRAGMAN


Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktıO Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı
İşte MasterChef'te elenen isim! Aykut Kocaman jüri olduİşte MasterChef'te elenen isim! Aykut Kocaman jüri oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Av Mevsimi Av Mevsimi konusu Av Mevsimi oyuncu kadrosu Av Mevsimi fragmanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Baba Parası’nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir’in makyajı büyük ilgi gördü

'Yaşlılık zor zanaat'

Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı tanıttı

Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı tanıttı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

Quentin Tarantino, Star Trek kararından vazgeçti

Tarantino imzalı Star Trek izleyecek miyiz?

Greta Thunberg’in hayatı belgesel oluyor

Birçok ülkenin hedefindeki Greta’nın hayatı film oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.