Av Mevsimi konusu nedir, Av Mevsimi oyuncu kadrosu ve Av Mevsimi nerede çekildi? Av Mevsimi fragman

Şener Şen, Cem Yılmaz, Melisa Sözen, Okan Yalabık ve usta oyuncu Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı, Yavuz Turgul tarafından yönetilen Av Mevsimi filmi televizyonda izleyici ile buluşuyor. Av Mesvimi konusu ve Av Mevsimi nerede çekildi sorusu filmi izlemeyenler tarafından merakla araştırılıyor.

AV MEVSİMİ KONUSU

Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak bildiği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye yeni katılmış bir “Çömez”...

Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit’le, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade’yle (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye (Melisa Sözen) tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.