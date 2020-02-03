Avan: “Türkiye’nin başarılı okullarından birisiyiz”

Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan, okul binasında düzenledikleri programda okulun eğitim, sportif ve sosyal faaliyet çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

Yozgat’ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan okulun akademik ve sportif faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi olarak üniversite kazandıran ilk 3 okul arasında yer aldıklarını anlatan ve okulun akademik başarılarından bahseden Okul Müdürü Yusuf Avan, “Geçen seneki başarılarımızın tesadüf olmadığını ve bu yıl yine aynı başarıları elde ettiğimizi sınavlarda gösterdik. Geçen yıl da onlarca öğrencimizi tıp, hukuk, mühendislik fakültelerine göndermiştik. Bu yılda yine aynı başarıyı göstererek birçok öğrencimiz bu alanları kazandı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının açıklamış olduğu bilgilere göre Yozgat’ta üniversite kazandıran ilk 3 okul arasında yer almaktayız. Bu da bize büyük bir gurur vermektedir. Yine dil sınavında Yozgat birincisi okulumuz öğrencisidir. Bize bu gururu yaşatmıştır. Akademik başarı olarak Yozgat’ın en başarılı okullarından bir tanesi durumdayız” dedi.

“Yozgat’ın en başarılı okullarından birisiyiz”

Okulun sportif başarıları hakkında da açıklamalarda bulunan Avan, “Her yıl düzenlenen liseler arası müsabakalarda futsalda Yozgat şampiyonu olup şehrimizi temsil edeceğiz. Basketbolda geçen sene olduğu gibi yine Yozgat şampiyonu olduk. Bu yıl şehrimizi yine biz temsil edeceğiz. Yüzmede kurbağalama ve sırt üstü stilde 50 ve 100 metrede yine Yozgat birincisi ve ikincileri okulumuz öğrencileridir. Sportif alanda da gerçekten Yozgat’ın en başarılı okullarından birisiyiz” şeklinde konuştu.

“Okulumuz 3-4 yıl içinde güzel noktalara geldi”

Türkiye geneli düzenlenen Future Problem Solving yarışmasında, Türkiye birincisinin okullarından çıktığını hatırlatan Avan, “Future Problem Solving, bu yarışma tüm dünyada düzenlenmekte. İlk önce Türkiye genelinde tüm prestijli okulların katıldığı bir yarışma. Yüzlerce okulun katıldığı bu yarışmada bizim öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. İnşallah haziran ayında Amerika’da yapılacak olan yaklaşık 3 bin öğrencinin ve yüzlerce ülkenin katılacağı yarışmada öğrencimiz, bayrağımızı dalgalandıracak, ülkemizi, şehrimizi ve okulumuzu temsil edecek. İnşallah orada da öğrencimizden güzel başarılar beklemekteyiz. Hem akademik hem sportif hem de sosyal faaliyetlerde olsun okulumuz 3-4 yıl içerisinde çok güzel noktalara geldi. İnşallah daha da iyi yerlere de gelecektir. Ülkenin ve Türkiye’nin önemli okulları arasında yer almaktayız” açıklamalarına yer verdi.

“Okulumuzun doluluk oranı yüzde 91’e ulaştı”

Okulun yüzde 91 oranında doluluk oranına ulaştığını söyleyen Avan, “Okulumuzun doluluk oranı yüzde 91 oranında. İnşallah seneye bunu yüzde 100’e tamamlayıp kayıtlarımızı erkenden kapatmayı düşünüyoruz. Çözüm Anadolu Fen Lisesi olarak gelecek yıllarda sınavla öğrenci alacağız. Zaten Fen lisemize sınavla öğrenci alıyoruz. Anadolu lisemize de belli bir puan ve baraj koyarak sınavla öğrenci almayı düşünüyoruz. Yozgat halkı da bu başarıları takdir ediyor ve çocuklarını buraya gönderiyorlar” dedi.

“Çevre illerden öğrenciler okulumuz tercih ediyor”

Birçok ilden öğrencilerin Yozgat Çözüm Kolejini tercih ettiğini vurgulayan Avan, “Bu yılın TEOG sınavında Yozgat birincisi olan öğrencimiz yine bizim okulumuzu tercih etmiştir. Normalde bütün okullara girebilirken bizim okulumuzu tercih etmiş ve bizim öğrencimiz olmuştur. Şu an bizim okulumuzdan Ankara, İstanbul, Trabzon, Kırıkkale, Konya Fen Liselerinden öğrenciler kendi okullarını bırakıp bizim okulumuza gelerek kayıt yaptırmaktalar. Gerçekten başarılıyız. İyi öğrenciler de bunun farkında. Çocuklar bizim okulumuza gelerek inşallah çıtayı biraz daha yükseltecekler. Biz de umut ediyoruz ki bu çocuklar ile beraber tüm Türkiye’ye duyurup kalıcı köklü bir okul olmayı yeğliyoruz” diye konuştu.

“15 Şubat’ta bursluluk sınavı yapılacak”

Avan son olarak 15 Şubat’ta bursluluk sınavı düzenleyeceklerini söyleyerek “Geçen sene düzenlediğimiz bursluluk sınavına yaklaşık 4 bin öğrenci girdi. Bu sınav Yozgat’ın beklemiş olduğu bir sınav. İnşallah bütün öğrencilerimiz sınavımıza katılır. İlkokul 4.sınıftan başlayıp 11. sınıfa kadar öğrencilerimiz sınavımıza katılacaktır, tüm öğrencilerimizi sınava bekliyoruz” dedi.