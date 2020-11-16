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Avcılara yolda çivi tuzağı

MALATYA HABERLERİ  | 16.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yöre halkının ava gitmek için kullandığı yola ters çakılan çiviler bu kadarına pes dedirtti.Araç lastiklerine zarar verip insanların hayatını tehlikeye atan çivilerin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi Karapınar mevki yoluna ters olarak çakılan çiviler ava giden vatandaşların aracına zarar verirken hayatlarını da tehlikeye atıyor.Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Biz bu yolu av yapmak için araçlarımız ile kullanıyoruz.

Avcılara yolda çivi tuzağı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yöre halkının ava gitmek için kullandığı yola ters çakılan çiviler bu kadarına pes dedirtti.
Araç lastiklerine zarar verip insanların hayatını tehlikeye atan çivilerin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.
Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi Karapınar mevki yoluna ters olarak çakılan çiviler ava giden vatandaşların aracına zarar verirken hayatlarını da tehlikeye atıyor.
Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Biz bu yolu av yapmak için araçlarımız ile kullanıyoruz. Birçok arkadaşımız mağdur oldu ve 4 lastiği birden patlayan arkadaşlarımız bile oldu. Bölgede belli aralıklarla çiviler özel olarak çakılmış. Burada güvenlik kamerası da yok. Av sezonu açıldığından belli aralıklarla ava gittiğimizden av dönemi olduğu için bu dağ yolunu kullanıyoruz. Konu ile ilgili yetkililerden yardım ve ilgi istiyoruz’’ dediler.

Avcılara yolda çivi tuzağı

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