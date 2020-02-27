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  4. Avcılar’da çocuk parkları bahara hazırlanıyor

Avcılar’da çocuk parkları bahara hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi ekipleri, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kent sakinlerinin dinlenmek, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik hizmet çalışmalarına ağırlık verdi.Periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümüne kavuşturuluyor.

Avcılar Belediyesi ekipleri, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kent sakinlerinin dinlenmek, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik hizmet çalışmalarına ağırlık verdi.
Periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümüne kavuşturuluyor. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Çocuklarımızın rahat ve güvenilir bir ortamda huzur içinde eğlenebilmelerini sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biridir” dedi.
Hançerli, “Parklarda oyun oynamanın, çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişiminde, sosyalleşmesinde önemli bir rolü olduğunun bilincinde olan belediyeyiz, çocuk parklarımızın bakımını önemsiyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için risk oluşturabilecek her şeyi önceden ortadan kaldırıp, keyifle oynayabilecekleri erişilebilir, güvenli bir ortam oluşturuyoruz” diye konuştu.

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