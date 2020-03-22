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Avcılar’da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Avcılar Denizköşkler sahilinde 19 yaşındaki bir genç, tartıştığı bir genç tarafından bıçaklanarak yaralandı.Olay, saat 16.00’da Avcılar Denizköşkler sahilinde meydana geldi.

Avcılar Denizköşkler sahilinde 19 yaşındaki bir genç, tartıştığı bir genç tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 16.00’da Avcılar Denizköşkler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (19) ile sahilde gezen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki A.P. (16), yanında bulunan bıçakla Mehmet K.’yi yaraladı. Yaralanan genç 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Abdullah P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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