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AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları 10-11 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek

08.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları 10-11 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

TOSFED'ten yapılan açıklamaya göre, İzmir Ülkü Park Pisti'nde iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışlarda, Süper Grup'ta 27 ve Maxi Grup'ta da 11 olmak üzere toplam 38 otomobil piste çıkacak.

Tecrübeli pist pilotu Ömer Erdem uzun bir aradan sonra Fiat Egea ile pistlere dönerken, aynı zamanda oğlu Pars Erdem ile rakip olarak mücadele edecek. Benzer bir şekilde kariyerinde 8 pist şampiyonluğu bulunan ev sahibi pilot Ümit Ülkü de oğlu Muhammed Ali Ülkü ile rakip olarak Maxi Grup'ta ter dökecek.

Organizasyon, 10 Temmuz Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla start alacak. Saat 15.00-15.45 arasındaki sıralama turlarından sonra, 18.05'te Süper Grup ilk yarışı, 18.40'ta da Maxi Grup ilk yarışı koşulacak. 11 Temmuz Pazar günü ise saat 14.05'te Süper Grup ikinci yarışı, 14.40'ta da Maxi Grup ikinci yarışı gerçekleştirilecek.

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