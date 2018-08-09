SPOR

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ramil Guliyev altın madalya kazandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.08.2018 22:31 | Son Güncelleme

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ramil Guliyev altın madalya kazandı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu.

Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.

Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
Yasmani Copello Escobar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!Yasmani Copello Escobar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı!
Mehmet Demirkol, BeIN Sports'a katıldıMehmet Demirkol, BeIN Sports'a katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramil guliyev Avrupa Atletizm Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Beşiktaş'ın David Ospina ile tüm şartlarda anlaştığı iddia edildi!

Beşiktaş'ın David Ospina ile tüm şartlarda anlaştığı iddia edildi!

Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

Arsenal Vida'yı transfer etmek için gerekli bütçeyi oluşturamıyor!

Arsenal Vida'yı transfer etmek için gerekli bütçeyi oluşturamıyor!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amerikalı iş adamı Stan Kroenke, Arsenal'in tek sahibi oluyor

Amerikalı iş adamı Stan Kroenke, Arsenal'in tek sahibi oluyor

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi nedir: Uygulama Türkiye'de de başlıyor

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi nedir: Uygulama Türkiye'de de başlıyor

Dünya Kupası 2018: Neymar hatalı olduğunu kabul etti

Dünya Kupası 2018: Neymar hatalı olduğunu kabul etti

2022 Dünya Kupası: Katar rakiplerinin önüne geçmek için sabotajla suçlanıyor

2022 Dünya Kupası: Katar rakiplerinin önüne geçmek için sabotajla suçlanıyor

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Ali Koç: Fenerbahçe'nin borcu 400 değil 621 Milyon Euro

Ali Koç: Fenerbahçe'nin borcu 400 değil 621 Milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.