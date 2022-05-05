Avrupa Gençler ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak

Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası 7-8 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Ciolpani şehrinde BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek.

TCS Park Pisti'nde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş ve Berkay Sarıay mücadele verecek.

Avrupa Gençler Şampiyonası, 7 Mayıs Cumartesi günü serbest antrenmanlarla başlayacak aynı gün sporcular sıralama yarışına çıkacak. 8 Mayıs Pazar günü ise Avrupa Şampiyonası'nın ikinci ayağı start alacak.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenen BMU Avrupa Motokros Şampiyonası da TCS Park Pisti'nde yapılacak.

Şampiyonada 50 cc sınıfında Ata Emir Atayan, Ahmet Akif Ulusan, Aslan Osmanpaşaoğlu, Poyraz Bor, 65 cc sınıfında Berat Şenkalaycı, 85 cc sınıfında Mustafa Kemal Atayan, Mert Akkafa, Ali Akkafa, MX1 sınıfında Galip Alp Baysan, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Akil Ulusan, Irmak Yıldırım, Emircan Şenkalaycı, Aras Efe Yıldırım, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Volkan Özgür ve Mevlüt Kolay yarışacak.

Şampiyonalara Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Macaristan, Çekya, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, İsrail, Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi ve Moldova'dan sporcular katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şunları dile getirdi:

"Dünya Şampiyonalarının ardından Avrupa Şampiyonaları da hızlı bir şekilde başladı. Bu hafta sonu Romanya'da 22 sporcumuz mücadele verecek. Özellikle genç sporcularımızdan ümitliyiz. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yer alan Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş ve Berkay Sarıay gelecek vaat eden sporcularımız. Bu sporcularımız 2012 doğumlular ve yarış kariyerlerine, ciddi bir şampiyonada başlıyorlar. İlk ayak yarışındaki performanslarını tekrarlayıp başarılı bir şekilde ülkemize döneceklerine inanıyorum. Bu sene uluslararası müsabakalara ciddi bir katılım gösteriyoruz. Romanya'ya giden 22 sporcumuzun büyük bir bölümünü çocuk ve genç sporcularımız oluşturuyor. Bu da bize ülkemizin motosiklet sporunun geleceği adına büyük bir umut veriyor."

