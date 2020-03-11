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  4. Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay ertelendi.

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Uluslararası Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
avrupa halter şampiyonası kovid-19 Uluslararası Halter Federasyonu

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