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Avrupa'nın devleri Marash Kumbulla'nın peşinde

İTALYA HABERLERİ  | 10.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Verona'nın Arnavut stoperi Marash Kumbulla'nın dev kulüpler tarafından yakın takipte olduğu belirtiliyor.

Avrupa'nın devleri Marash Kumbulla'nın peşinde

İtalya'da bu sezon gösterdiği sürpriz performansla adından söz ettiren Arnavut futbolcu Marash Kumbulla'nın peşinde Avrupa'nın dev kulüplerinin olduğu iddia ediliyor.

2000 doğumlu ve defansın ortasında görev yapan Kumbulla'nın da 90 dakika forma giydiği Juventus'u mağlup ettikleri karşılaşmada Manchester United, Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un gözlemcileri taradından izlendiği ortaya çıktı. 20 yaşına rağmen gösterdiği soğukkanlı oyun sebebiyle dikkatleri üzerine çeken Kumbulla için belirlenen bonservis bedelinin 20 milyon eurodan aşağı olmayacağı belirtiliyor.

Marash Kumbulla, Hellas Verona'da Türk asıllı futbolcu Koray Günter ile savunmanın ortasında sürekli görev yapıyor.

Bu sezon 17 maça ilk 11'de başladı ve 1 de gol atma başarısı gösterdi. Arnavut oyuncu Juventus maçında da gol kaydetmiş ancak ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Serie A Marash Kumbulla Transfer avrupa Manchester United

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