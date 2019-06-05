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Avrupa'nın en değerli takımı Manchester City

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

KPMG Football Benchmark’ın hazırladığı 'Avrupa Eliti 2019-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'na göre, İngiltere Premier Lig'in son iki sezonun şampiyonu Manchester City, toplam 1 milyar 182 milyon Euro'luk oyuncu değeriyle 'Avrupa'nın en değerli takımı'. 1 milyar 111 milyon Euro'luk oyuncu değeriyle Barcelona ikinci, 1 milyar 38 milyon Euro'yla da Liverpool üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa'nın en değerli takımı Manchester City

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2019 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda göre, İngiltere Premier Lig'in son iki sezonun şampiyonu Manchester City, toplam 1 milyar 182 milyon Euro'luk oyuncu değeriyle 'Avrupa'nın en değerli takımı' oldu. 27.2 yaş ortalamasına sahip olan İngiliz devinin bir oyuncusunun ortalama değeri ise 49.3 miyon Euro.

REAL MADRİD 4. SIRADA

Avrupa'nın en değerli ikinci kadrosu ise 1 milyar 111 milyon Euro'luk değeriyle son iki sezonun La Liga şampiyonu Barcelona. Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek olan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro'luk kadro değeriyle üçüncü sırada. Avrupa'nın en pahalı kulübü olan Real Madrid ise 958 milyon Euro'luk kadro değeriyle dördüncü sırada kaldı.

PEP GUARDIOLA ETKİSİ

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Pep Guardiola'yla birlikte Premier Lig'i son iki sezondur domine eden Manchester City'nin bu sayede kadro değeri de her geçen gün artıyor. Guardiola'nın oyuncuları geliştirme özelliği nedeniyle City'nin kadro değeri yükseliyor. Tabii ki kulübün sahiplerinin de en iyi oyuncuları transfer etmeleri bunda en büyük etkenlerden bir tanesidir'' dedi.

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