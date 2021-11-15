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Avrupa Şampiyonası’nda 8 madalya birden

15.11.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde Türkiye, 1 gümüş madalya kazandı. Şampiyonayı 2’si altın 8 madalya ile tamamlayan Türkiye, erkeklerde takım halinde Avrupa 2’ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3’ncüsü oldu.

Avrupa Şampiyonası’nda 8 madalya birden

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen şampiyonanın son gününde 5 sıklette müsabakalar yapılırken, kızlarda 49 kiloda Aleyna Şenyurt gümüş madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı; 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz toplam 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye, şampiyonayı takım halinde 3’ncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlı milliler, erkek takım sıralamasında ise 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile Avrupa 2’ncisi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo)
Gümüş: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo)
Bronz: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo)

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