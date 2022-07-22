Polonya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda erkek voleybolda iki Türk takımının finalinde Beykent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'ni 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen organizasyonda rakiplerini geçerek finale gelen iki Türk takımının maçı çekişmeli geçti.

Rakibini 14-25, 25-23, 23-25 ve 20-25'lik setlerle yenen Beykent Üniversitesi, altın madalyanın sahibi oldu.



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