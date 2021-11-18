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Avrupa'nın çatı kaplaması Sultan Sazlığı'ndan

18.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden Sultan Sazlığı'nda hasat edilen kamışlar Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, yöre halkına da geçim kaynağı oluyor - İngiltere, Almanya, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye gönderilen kamışlar, yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğiyle binaların çatı kaplamasında kullanılıyor - İşletmeci Musa Tuna: - "Son yıllarda kuraklık nedeniyle azalma var. Geçen sene 300 bin bağ kamış yurt dışına ihraç ettik ve 250 bin avro bir gelir elde etmiştik. Bu yıl 200 bin bağ civarında ihracat yapmayı bekliyoruz"

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL- Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı'nda zor şartlar altında kesilip işlenen kamışlar, Avrupa ülkelerine çatı yalıtımı ve kaplaması olarak ihraç ediliyor.

Erciyes Dağı eteklerinde bulunan ve göçmen kuşların uğrak merkezlerinden olan Sultan Sazlığı'nda sulak alanda yetişen yaklaşık 4 metre uzunluğundaki kamışların hasadı, köylüler tarafından yapılıyor.

Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi ile Sultan Sazlığı Milli Parkı çevresinde yaşayan vatandaşlar zorluklara aldırış etmeden hasat ettikleri kamışları, bir süre dinlenmesi için araziye getiriyor. Büyük emeklerle toplanan kamışlar, makinelerle temizlenip kullanım alanına göre ayrıştırıldıktan sonra kurutuluyor.

Yöre halkı için geçim kaynağı haline gelen kamışlar, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere çatı yalıtımı için ihraç edilirken, yurt içinde de turistik bölgelerde sahil kenarlarında gölgelik olarak kullanılıyor.

Kamış ticareti yapan işletmenin sahibi Musa Tuna, AA muhabirine, büyük oranını Sultan Sazlığı bölgesinden temin ettikleri kamışları ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine sattıklarını söyledi.

Kamışın hasadı ve işlemesinin yaklaşık 6 ay zahmetli bir şekilde devam ettiğini belirten Tuna, "Her yıl kasım ayının 15'inde kesim sezonu açılır. Kamış yetiştikten sonra kesilmeye başlar, daha sonra depomuza gelir, sınıflandırılır, kullanım alanına göre istiflenir ve paketlenir." dedi.

Türkiye'de bu işi yapan birkaç bölgeden biri olduklarını, kamışları dünyanın dört bir tarafına ulaştırdıklarını dile getiren Tuna, şöyle devam etti:

"Kamışların işlenmesi için önce soğuğu yemesi lazım. Bu malzeme soğuğu yedikten sonra ağaçlaşma dönemine girer. Kış aylarında hasat ettiğimiz kamışları, bahara kadar işliyoruz. Kamışlar sazlıktan geldikten sonra burada piramit haline getiriliyor. Burada biraz soğuk havada bekliyor. Çünkü hem kesmeden önce hem de piramit haline getirildikten sonra soğuğu yemesi gerekiyor. Bekledikten sonra tekrar temizlenerek işleme giriyor ve standart ölçülere getiriliyor. Bu sırada hatalı olanlar çıkarılıyor. Ayrıca depomuzda hasır örüyoruz."

- Avrupa'ya 300 bin bağ kamış ihraç edildi

Kuralık dolayısıyla son yıllarda bölgedeki kamışlık alanda rekolte kaybına uğramalarına rağmen geçen sene önemli bir ihracat rakamına ulaştıklarını vurgulayan Tuna, şöyle konuştu:

"Biz genelde Avrupa pazarına ürün veriyoruz. İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Buralarda özellikle kamışlar çatı kaplamada kullanılıyor. Böyle tercih edilmesinin sebebi ise kamışın kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğinin olması. Bir nevi ısı yalıtımı görevi görüyor. Öte yandan gölgelik olarak da kullanılıyor. Son yıllarda kuraklık nedeniyle azalma var. Geçen sene 300 bin bağ kamış yurt dışına ihraç ettik ve 250 bin avro gelir elde etmiştik. Bu yıl da 200 bin bağ civarında ihracat yapmayı bekliyoruz. Yurt içinde de Ege, Akdeniz, Marmara gibi turistik bölgelere satış yapıyoruz. Buralarda ise sahil kenarlarındaki plajlarda ve yazlıklarda gölgelik olarak değerlendiriliyor."

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