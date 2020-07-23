Avukatından Tuba Aysun hakkındaki suçlamalara yanıt

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir sosyal medya paylaşımında kullandığı, "Rakı-balık-Ayvalık’ta CHP nasıl kazanamadı? Hatta elin köylü Boşnak’ına nasıl teslim ettik bu kenti" şeklindeki sözleri nedeniyle Boşnak vatandaşların öfkesini üzerine çekmesiyle ilçede gündem olan İzmir Barosu avukatlarından Tuba Aysun, kendisine yönelik suçlamalar ve yazdığı yorum hakkında avukatı Didem Akbey Erdidal aracılığıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Avukat Erdidal yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yine bir kadın cinayeti ile karşılaştığımız ve derin üzüntü duyduğumuz bu günlerde, ne yazık ki müvekkilim Tuba Aysun da henüz fiziksel şiddet boyutuna ulaşmamış olsa da, sosyal medya üzerinden cinsiyetçi ifadeler kullanılmak suretiyle sözlü şiddete maruz kalmış, can güvenliği ve vücut dokunulmazlığına yönelik tehditler almıştır. Özellikle yerel yönetici, siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri ve yerel yazılı basın kuruluşları aracılığıyla, kanaatimizce siyasi rant elde edebilmek ya da gündem olabilmek gayesiyle müvekkilin yazmış olduğu yazı içeriğinin kamuoyuna farklı lanse edilmesi neticesinde müvekkil toplum nezdinde linç edilmeye çalışılmıştır. 19/07/2020 tarihinde yaşanan mezkur olayda, Ayvalık Halk Hareketi topluluğunun kurucularından olan ve Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin’in seçim kampanyasında canla başla çalışan müvekkilim, Ayvalık Halk Hareketi’nin doğuşunu kaleme alacağını sosyal medya üzerinden duyurmuş ve bu topluluğun oluşumunu iki ana eksende ele almıştır. Tüm siyasi çevrelerce ve özellikle Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin tarafından da bilindiği üzere, Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin’in Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilmeme gerekçesi kimi siyasi yapılar tarafından etnik kimliğine ve Küçükköylü oluşuna dayandırılmıştır. Hatta bu durum müvekkilin kaleme aldığı şekilde ‘Biz Küçükköylü Boşnak’a Ayvalık’ı emanet etmeyiz’ gerekçesiyle ilgili siyasi çevrelerde konuşulmuş ve bizzat yine Ayvalık Belediye Başkanı tarafından yakın çevresine aktarılmıştır. Etnik ayrımcılığa, ırkçılığa, faşizme karşı olan müvekkilim de bu süreçte Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin’in yanında yer almış ve nihayetinde Ayvalık Halk Hareketi topluluğu büyük bir başarıya imza atarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim kaybetmeyeceği bir yer olarak gösterilen Ayvalık’ta Demokrat Parti’den aday olan Sayın Mesut Ergin’in seçimi kazanmasında önemli bir rol oynamıştır” dedi.