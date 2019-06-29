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Avusturya'da pole pozisyonu Charles Leclerc'in

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 29.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Avusturya'da pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fransız pilot Leclerc, 1.03.003'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1.03.262'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.03.439 ile üçüncülüğü elde etti. Avusturya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Charles Leclerc Avusturya Grand Prix

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