AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta kupasını aldı

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas Spor'u mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta, kupayı dördüncü müzesine götürmeyi başardı.
Müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Fenerbahçe HDI Sigorta'ya şampiyonluk kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken verdi.
Kupa kaptan Ulaş Kıyak'ın ellerinde yükselirken, sarı-lacivertli voleybolcular büyük sevinç yaşadı.
Finalin en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe HDI Sigorta'dan Salvador Hidalgo Oliva seçildi.
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