Ay-Yıldızlılar Letonya karşısında Vincenzo Montella ile ilkleri başardı! Tam 99 yıl sonra...

EURO 2024 Şampiyonası kapsamında D Grubu'ndaki 7. maçında Letonya ile karşı karşıya gelene A Milli Takımımız rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek Almanya biletini kapmıştı.

Ay-Yıldızlılar Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile devirirken Stefan Kuntz'un ardından takımın başına gelen ve 2'de 2 yapmayı başaran Vincenzo Montella ile de bir ilki başardı.

99 YIL SONRA İLK

Letonya ile 10. kez karşı karşıya gelen Kırmızılı Beyazlılar, rakibi karşısında tam 99 yıl sonra ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

İLK YABANCI HOCA

Öte yandan Vincenzo Montella A Milli Takım'ın başında Avrupa Şampiyonası biletini alan ilk yabancı teknik direktör olma başarısını gösterdi.

