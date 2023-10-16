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Ay-Yıldızlılar Letonya karşısında Vincenzo Montella ile ilkleri başardı! Tam 99 yıl sonra...

16.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, 1 maç kala EURO 2024'e gitmeyi garantilerken Letonya karşısında birçok ilke de imza attı. İşte detaylar...

EURO 2024 Şampiyonası kapsamında D Grubu'ndaki 7. maçında Letonya ile karşı karşıya gelene A Milli Takımımız rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek Almanya biletini kapmıştı.

Ay-Yıldızlılar Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile devirirken Stefan Kuntz'un ardından takımın başına gelen ve 2'de 2 yapmayı başaran Vincenzo Montella ile de bir ilki başardı.

99 YIL SONRA İLK

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Letonya ile 10. kez karşı karşıya gelen Kırmızılı Beyazlılar, rakibi karşısında tam 99 yıl sonra ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

İLK YABANCI HOCA

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Öte yandan Vincenzo Montella A Milli Takım'ın başında Avrupa Şampiyonası biletini alan ilk yabancı teknik direktör olma başarısını gösterdi.

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