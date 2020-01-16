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  4. Ayağı ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Ayağı ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

YALOVA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ayağı ipe takılarak 5 katlı apartmanın en üst katında mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.Taşliman Mahallesi Coşkun Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katındaki bir ipe ayağı takılan güvercin burada mahsur kaldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ayağı ipe takılarak 5 katlı apartmanın en üst katında mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.
Taşliman Mahallesi Coşkun Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katındaki bir ipe ayağı takılan güvercin burada mahsur kaldı. Çırpınan kuşu fark eden vatandaşlar durumu Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekibi uzatılan merdivenle kuşa ulaştı. Ardından bir itfaiyeci tarafından takıldığı ipten kurtarılan kuş aşağı indirilerek serbest bırakıldı.

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