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Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntüleri sahne oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 26.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntülerine sahne olurken, dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erdi.Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşları buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntülerle sahne oldu.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntülerine sahne olurken, dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erdi.
Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşları buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası renkli görüntülerle sahne oldu. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Belediye Meclis Üyesi Soner Yıldız, turnuvanın final ve üçüncülük müsabakalarına katılarak, sporculara ödül ve kupalarını verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezinde, salgınla mücadele kapsamında alınan kararlar çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen karşılaşmalarda birinci takıma bin 500 TL, ikinci takıma bin TL ve üçüncü takıma ise 500 TL ile kupaları verildi.
Başkan Şahin, düzenlenen turnuvaya katılan sporculara, katılımı ve başarıları dolayısıyla tebrik ederek, salgından sonra birçok kültürel, sportif ve sosyal etkinlikte bir arada olma dileğini iletti. Sporcular da Başkan Şahin ve beraberindekilere katkıları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
Etkinlik, Başkan Şahin ve sporcuların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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