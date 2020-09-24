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Ayancık’ta son günlerde artan dolandırıcılık olayları

SİNOP HABERLERİ  | 24.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı, son günlerde sıkça yaşanan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları uyardı.Vatandaşları bilgilendiren jandarma ekipleri, kendilerini “savcı, polis ve asker” olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin hiçbir zaman telefonla para yada ziynet eşyası istemeyeceğinin altı çizdi.Son günlerde özellikle kırsal mahallelerde yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların çeşitli yöntemler kullanılarak dolandırılmak istenildiği görüldüğü belirtilirken, kendini asker, polis veya savcı adıyla tanıtarak bir şeyler isteyenlere inanılmaması gerektiği, bu tür olaylarla hiç vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini veya 155 polis ve 156 jandarma imdat hatlarını aramaları gerektiği kaydedildi.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı, son günlerde sıkça yaşanan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Vatandaşları bilgilendiren jandarma ekipleri, kendilerini “savcı, polis ve asker” olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin hiçbir zaman telefonla para yada ziynet eşyası istemeyeceğinin altı çizdi.
Son günlerde özellikle kırsal mahallelerde yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların çeşitli yöntemler kullanılarak dolandırılmak istenildiği görüldüğü belirtilirken, kendini asker, polis veya savcı adıyla tanıtarak bir şeyler isteyenlere inanılmaması gerektiği, bu tür olaylarla hiç vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini veya 155 polis ve 156 jandarma imdat hatlarını aramaları gerektiği kaydedildi.

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