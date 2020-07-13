YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.07.2020 19:08 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi.Danıştay kararı ile Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılmasını kutlamak amacıyla AK Parti Karabük İl Başkanlığı, parti binasının önünde vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi.
Danıştay kararı ile Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılmasını kutlamak amacıyla AK Parti Karabük İl Başkanlığı, parti binasının önünde vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Başkanı Altınöz, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı yaşanan sevinci vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla tatlı dağıtımı etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Milletvekili Niyazi Güneş ise, 10 Temmuz gününün tarihte önemli bir gün olduğunu belirterek, “Ayasofya ibadete açıldı. Hüviyetinde cami olan Ayasofya’nın asli hüviyetine kavuşturulduğu gün 10 Temmuz’dur. Onun için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 24 Temmuz da da inşallah Cuma Namazı ile birlikte ibadete başlanacaktır” dedi.
Türkiye’nin son 4 yılda aldığı kararlar bakımından artık kendi kararlarını verebilen bir ülke olduğunu gösterdiğini ifade eden Güneş, “Milli menfaatimiz, ihtiyacımız neyi gerektiriyorsa, o konuda kararların alındığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 Temmuz da Danıştayın verdiği karardan sonra müzelikten camiye çevrilmesi ile ilgili yazıyı Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderilmesi ile asli hüviyetine döndürülmüş oldu. Bu halkımızda, İslam aleminde büyük memnuniyet meydana getirmiştir. Bu akşam da Karabük’te sizlerle bu sevinci paylaşıyoruz. İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrinden doğru bu karara büyük memnuniyet duyduğunu hissediyoruz ” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
Çocukların 'römork havuz' keyfi Çocukların 'römork havuz' keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Karabük Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:21
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:16

Karabük Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Cevdet Akay’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret

Cevdet Akay’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

Karabük SBS Şampiyonları Anafen Dersanesi'nden Çıktı

Karabük SBS Şampiyonları Anafen Dersanesi'nden Çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.