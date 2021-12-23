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Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında ve ne dedi? Yaptığı yorum tepki çekti!

23.12.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 2 pitbull 4 yaşındaki kıza saldırdı. Küçük kızın yaşam mücadelesi sürerken şarkıcı Ayça Tekindor'un "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Ayça Tekindor 2004'te 'Yıkılıyo' şarkısıyla adını duyurmuştu. İşte merak edilenler...

4 yaşındaki kız çocuğu hastanede yaşam mücadelesi verirken Ayça Tekindor'un, "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın ! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı ! Buna 'Ama çocuklar' diye yorum yapanları da" ifadeleri tepki topladı. Tepkiler üzerine Tekindor, "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" yazarak kendini savundu. Peki Ayça Tekindor kimdir?

Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında ve ne dedi? Yaptığı yorum tepki çekti!

AYÇA TEKİNDOR KİMDİR?

23 Haziran 1972 İstanbul doğumlu Ayça Tekindor 49 yaşındadır. Tekindir, Zaga'da yer aldığı skeçlerle ün kazandı. Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu "Yıkılıyo" ile şöhret elde etti. Oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni olan Ayça Tekindor, şarkıda, skeçlerinde ve yer aldığı reklam filmlerinde "Yıkılıyo", "Şişt! Bıyıklı" ve "Degajeme doğru" gibi sözlerle özdeşleşti.

AYÇA TEKİNDOR DİSTOGRAFİSİ

Yıkılıyo (2004)
Çekicek Kulaklarımı (2005)
Ciddiyete Davet (2008)
Disco (Maxi single) (2009)
Yerse (Single) (2010)
Zor (Single) (2011)
Ayça'nın 10 Yıl Şarkıları (yayımlanmayan albüm) (2014)

AYÇA TEKİNDOR KLİPLERİ

Yıkılıyo (2004)
Burda Mevsim Yaz (2004)
Masum Pozisyon (2005)
Çekicek Kulaklarımı (2005)
Hey Gidi Koca Dünya (2007)
Kanar mıyım (2008)
Rahatı Kaçan Ağaç (2008)
Sarı Hariç (2009)
Bilmece (2009)
Disco (2009)
Yerse (2010)
Zor (2011)
Yıkılıyo (yeni versiyon) (2013)

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