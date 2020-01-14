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  4. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi şampiyonaya hazır

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi şampiyonaya hazır

SAKARYA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde incelemelerde bulundu.Şampiyona öncesinde son noktaya ilişkin bilgiler alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin dev organizasyona hazır olduğunun da altını çizdi.Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Sakarya’nın ev sahipliği yapacağı şampiyonanın dünyanın sayılı bisiklet organizasyonlarından biri olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “İnşallah şampiyonanın lansmanını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda yapacağız.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde incelemelerde bulundu.
Şampiyona öncesinde son noktaya ilişkin bilgiler alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin dev organizasyona hazır olduğunun da altını çizdi.
Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Sakarya’nın ev sahipliği yapacağı şampiyonanın dünyanın sayılı bisiklet organizasyonlarından biri olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “İnşallah şampiyonanın lansmanını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda yapacağız. Ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına büyük katkı sunacak şampiyonayı çok önemsiyoruz. Avrupa’nın sayılı ülkemizin ise en modern tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadimizde de incelemelerimizi yaptık, hazırlıklara ilişkin bilgiler aldık. Hamdolsun Sakarya şampiyonaya hazır” dedi.
Sakarya’nın ismini dünyaya duyuracak şampiyonayı çok önemsediklerini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Şampiyona sadece şehrimizin değil, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Uluslararası organizasyon için dünyanın farklı noktalarından sporseverler gelecek, canlı yayınlarla Sakarya’mız ekranlara taşınacak. Çok heyecanlı ve mutluyuz. 2020 yılı inşallah her alanda Sakarya’nın yılı olacak. Bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; takvimler Ekim ayını gösterdiğinde kimseye söz vermeyin. Hep birlikte Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde buluşalım” diye konuştu.

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