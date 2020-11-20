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Aydem ve Gediz Perakende, müşterilerine bir WhatsApp mesajı kadar yakın

AYDIN HABERLERİ  | 20.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende,5 milyondan fazla müşterisine, WhatsApp iletişim hattıyla da 7/24 hizmet verecek.Aydem ve Gediz Perakende, çözüm odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Aydem ve Gediz Perakende, müşterilerine bir WhatsApp mesajı kadar yakın

Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende,
5 milyondan fazla müşterisine, WhatsApp iletişim hattıyla da 7/24 hizmet verecek.
Aydem ve Gediz Perakende, çözüm odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Müşteri memnuniyetini ön plana alan şirketler, hayata geçirdikleri WhatsApp servisi sayesinde müşterileriyle 7/24 daha hızlı iletişim sağlayacak.
Aydem Perakende Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 0850 575 00 01, Gediz Perakende ise İzmir ve Manisa illerinde 0850 575 00 02 numaralı kurumsal WhatsApp iletişim hattıyla müşterilerine fatura ve abonelik işlemleri, bilgi güncelleme, kampanya ve indirimli elektrik gibi birçok konuda etkin şekilde hizmet sunacak.
Aydem Perakende ve Gediz Perakende, aynı zamanda, birçok konuda, müşterilerine çağrı merkezi kanalıyla da hizmet vermeye devam edecek.
Demirağ: “Her gün müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için kanallarımızı geliştiriyoruz”
Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, konu hakkında yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: “Teknoloji ve yenilikleri yakından takip ediyor, her gün müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için kanal ve uygulamalarımızı geliştiriyoruz. Müşterilerimiz, daima işimizin odağında. Ürün çeşitliliğimiz ve dijitalleşen alt yapımızla yüksek kalitede hizmet ortamı sunmaya çalışıyoruz. Yeni WhatsApp servisimiz gibi iletişim kanallarımızı artırarak müşterilerimizin daha kısa zamanda ve daha hızlı bir şekilde bize ulaşmalarına olanak sağlıyoruz. Yaşamı kolaylaştırmayı hedeflediğimiz kanal ve hizmet çeşitliliğimizi artıracak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Aydem ve Gediz Perakende, müşterilerine bir WhatsApp mesajı kadar yakın

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